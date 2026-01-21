Мемориальную доску художнику Петру Сперанскому установят в Казани

Мемориальную доску деятелю искусства Петру Сперанскому установят в Казани. Соответствующее постановление принял кабинет министров Татарстана.

Петр Сперанский был заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником ТАССР. Он сыграл ключевую роль в развитии татарского искусства и считается основоположником театрально-декорационного искусства Татарстана. Также Сперанский известен как архитектор и преподаватель.

Сперанский является учеником Николая Фешина и Павла Бенькова. В 1924 году он окончил архитектурное отделение Казанского архитектурно-технического института, был главным художником Татарского академического театра и Татарского театра оперы и балета.

Памятный знак разместят на фасаде дома №54 на улице Карла Маркса, где художник жил в 1930–1940-е годы. На доске будет текст на русском и татарском языках с указанием лет жизни и основных заслуг Петра Сперанского.