Мемориальную доску в честь первого главврача детской поликлиники установили в Нижнекамске

В Нижнекамске состоялось открытие мемориальной доски в память о первом главном враче детской поликлиники, Почетном гражданине Нижнекамска Людмиле Андреевой. Об этом в своем Instagram сообщила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Мемориальная табличка появилась у входа в поликлинику №1 Детской городской больницы с перинатальным центром.

«Многие годы Людмила Николаевна стояла на страже здоровья материнства и детства, была ярким общественником, в течение 7 созывов избиралась народным депутатом! Ее жизнь — это яркий пример для нас того, как надо относиться к своей работе, к любимому делу, где всегда надо доходить до самой сути...» — написала Камелина.

Торжественное открытие состоялось при участии главврачей всех лечебных учреждений, родных Людмилы Андреевой, ее друзей и коллег. Место и день для установки мемориальной доски выбраны не случайно. Именно при активном участии Людмилы Николаевны появилась эта детская поликлиника и именно сегодня доктору исполнилось бы 82 года.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, Людмила Андреева родилась в Большом Афанасове в 1940 году. В 1965 году окончила педиатрический факультет Казанского медицинского института и была направлена в город Усолье Пермской области, где работала педиатром. В 1969 году доктор переехала в Нижнекамск, где сначала работала участковым педиатром, а затем возглавила детскую поликлинику Нижнекамской центральной районной больницы.

В 1988 году Людмила Андреева заняла пост главного врача детской городской больницы, на котором проработала до 1997 года. Затем Людмила Николаевна была переведена на должность заместителя главврача по медицинскому обслуживанию детского населения. Будучи депутатом, курировала строительство детской молочной кухни, по ее инициативе в детской больнице появились межрайонные неонатальный и детский хирургический центры, а также вместе с руководителями и профсоюзными органами промышленных предприятий она помогала открывать специализированные группы в детских садах. И даже после выхода на пенсию она продолжала активно работать в совете ветеранов детской городской больницы.

Руководитель Управления здравоохранения Сергей Мерясев отметил, что сейчас дело Людмилы Андреевой продолжают главный врач Рамиль Хамидуллин и весь коллектив детской городской больницы: «Она была не только организатором детского здравоохранения и замечательным доктором, она была ещё и наставником. И в детской больнице система наставничества реализовывалась в полной мере. Сейчас наша задача — продолжать и преумножать то лучшее, что сделала для всех нас Людмила Николаевна», — отметил глава Горздрава.