Мемориальную доску участнику СВО Марселю Арсланову открыли в школе №17 в Казани

Фото: © сайт партии «Единая Россия»

В школе №17 Казани открыли мемориальную доску, посвященную погибшему участнику СВО, выпускнику учебного заведения Марселю Арсланову. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия». Акцию организовало реготделение «Молодой Гвардии» при поддержке партии в рамках проекта «Герои Нашего Времени. Память поколений».

Фото: © сайт партии «Единая Россия»

Марсель Арсланов и еще 12 выпускников этой школы добровольно отправились в зону проведения специальной военной операции, рассказала заместитель Секретаря Татарстанского реготделения партии «Единая Россия», зампред Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.

«Сегодня наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь и в годы Великой Отечественной войны, и в период специальной военной операции. Ученики этой школы одними из первых ушли в зону специальной военной операции. Они все прошли армию, многие из них служили в правоохранительных органах. Эти ребята не побоялись пойти защищать нашу Родину. Память об их мужестве должна всегда быть вместе с нами», — подчеркнула Ольга Воронова.

Фото: © сайт партии «Единая Россия»

Марсель Арсланов родился 21 ноября 1980 года. После окончания школы и Елабужской специальной средней школы милиции МВД России он проходил службу в правоохранительных органах. После увольнения в звании капитана полиции продолжил работать в системе охраны, в частных охранных предприятиях, в ГБР-группе быстрого реагирования в Казани.

В связи с событиями на Украине и проведением СВО Марсель Арсланов принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. Военную службу проходил в войсковой части 77192 в 78-й моторизованному полку специального назначения «Север-Ахмат». Был гранатометчиком стрелкового отделения. Проявив стойкость и мужество при выполнении боевых задач в зоне СВО, Марсель Арсланов погиб 19 сентября 2023 года на территории ДНР в Артёмовском районе вблизи населенного пункта Клещеевка.