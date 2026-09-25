Мемориальную доску народному артисту РТ Рахимкулову открыли в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Казани открыли мемориальную доску народному артисту Татарстана Абдулле Рахимкулову – в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения певца. Она появилась на доме №23а по улице Маяковского.

На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали друзья исполнителя, его коллеги и родственники. Из числа родных Рахимкулова на мероприятие приехали его дочь Танзиля и сын Рауф.

Церемонию, организованную Татарской государственной филармонией при поддержке Министерства культуры РТ, вел заслуженный артист России Фердинанд Саляхов.

«Для нег (певца – прим. Т-и) эти доски ничего не значат, ему уже ничего не надо. Это для нас нужно, для будущих поколений, для живущих сегодня. Люди живут на свете, оставляют какой-то исторический след, и этот след должен быть оценен. Это дань памяти тем заслугам и абсолютно адским трудам», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Саляхов.

Абдулла Рахимкулов прожил богатую событиями жизнь. В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, он отправился на фронт, после службы в армии успел поработать в шахтах и только затем стал заниматься музыкой профессионально.

Для многих из собравшихся сегодня Рахимкулов был неформальным учителем, хотя и был самоучкой. «У него уникальный голос, поставленный от природы. Никакой школы там нету, есть собственная школа, он самородок. Почему народ любит самородков: народ сам может встать рядом с ним и петь так же, как он. С оперным певцом рядом не встанешь, так не споешь», – подчеркнул Саляхов.

По словам ведущего церемонии, Рахимкулов пел до самого последнего дня. Из-за природной постановки голоса его вокальные данные не стерлись с годами. И все время он пел под баян – потому что это был чистейший фольклор, объяснил собеседник агентства.

Среди десятков гостей также присутствовали Зиля Сунгатуллина и Филюса Арсланова. «Он наш великий певец, неповторимый, уникальный!» – сказала Арсланова.

Сунгатуллина в свою очередь отметила, что Рахимкулов помог ей поверить в свои силы. Для певца это важно, особенно на первых порах, и поддержка народного артиста «дала ей крылья», пояснила она.

«Я помню его как человека неимоверной, безграничной доброты. Он помогал всем, кому мог: родственникам, соседям, знакомым, друзьям. Кого-то помогал в больницу устроить, кому-то, между нами говоря, в институт поступить. Помогал всем, чем мог. Иногда он, наверное, был даже слишком мягким, но зато мама была женщиной с характером, была опорой и поддержкой. Я считаю, что его карьера благополучно сложилась во многом благодаря маме», – заметила в разговоре с журналистами дочь народного артиста Танзиля Кнауэр.

В доме на Маяковского семья Рахимкуловых обитала примерно с 1969 года. Квартира и сегодня принадлежит Рахимкуловым, но в ней теперь никто не живет. Сам певец жил там до самого своего ухода.

Сейчас Танзиля живет в Германии, близ музыкального города Бремена. История с установкой мемориальной доски в Казани растянулась для нее на десять лет. В 2019 году у Танзили Кнауэр умер супруг, а затем началась пандемия коронавируса, и работу над доской пришлось отложить. К тому же она хотела придать памятной доске в честь отца необычный облик.

«Мне не хотелось делать стандартные доски, каких по городу много висит. Мы с мужем были в Австрии, увидели одну доску, она очень нам понравилась, и мы решили, что именно такую мы закажем и сами будем ее спонсировать», – объяснила она.

Особенность этой мемориальной доски, обратила внимание Кнауэр, заключается в том, что портрет Рахимкулова словно выточен в ней и появляется изнутри. Скульптором выступил казанский художник Фаниль Валиуллин.