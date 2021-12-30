Мемориальная доска в память о Василии Лихачеве появится в Казани на улице Чехова

В Казани установят мемориальную доску в память о государственном и общественном деятеле Василии Лихачеве. Она появится на фасаде жилого дома в Вахитовском районе по адресу: ул.Чехова, 53. Постановление об этом подписано в Кабинете Министров РТ.

«Принять предложение Государственного Совета Республики Татарстан об установлении мемориальной доски В. Н. Лихачеву на фасаде здания по адресу: г. Казань, ул.Чехова, 53 со следующим текстом на татарском и русском языках <...>», - сказано в документе.

«В этом доме в 1993-1998 годах жил ученый, дипломат, видный государственный и общественный деятель Российской Федерации и Республики Татарстан Василий Николаевич Лихачев (1952-2019)», — будет написано на мемориальной доске.

Василий Лихачев скончался в апреле 2019 года и был похоронен на Арском кладбище. В 1991-1995 годах он занимал должность вице-президента РТ, в 1995-1998 годах — председателя Государственного Совета РТ.