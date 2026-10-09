Мемориал Тена - день 2: Трусова лидирует, Хуснутдинова — 5-я, Захарова — 8-я

Фото: телеграмм-канал фигуристки

В Алматы стартовал турнир серии «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена. После короткой программы у женщин лидерство захватила российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова), набравшая 77,39 балла и обновившая свой лучший результат сезона .

Трусова чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц — тройной тулуп во второй половине проката, представив новую короткую программу на композицию Lara пианистки Alice Sara Ott в постановке Бенуа Ришо. Второе место занимает кореянка Ким Юджэ (75,99), третье — Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан (69,45) .

Дина Хуснутдинова, для которой этот турнир стал дебютом на международном уровне, идёт пятой с 63,09 балла. Фигуристка пошла на тройной аксель, однако упала при его исполнении, а каскад тройной лутц — тройной тулуп исполнила на минус. Остальные элементы получили положительные надбавки . Мария Захарова после ошибок на двойном акселе и падения со второго прыжка в каскаде занимает восьмое место (58,29) .

Произвольная программа у женщин состоится 9 октября. Захарова откроет третью разминку в 19:30 по московскому времени, Хуснутдинова выйдет на лёд в 20:00, а Трусова — в 20:32 .