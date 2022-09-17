«Мелодия тишины» пастелью: в Казани открылась первая выставка Рията Мухаметдинова

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Музее Амира Мазитова в Казани открылась выставка набережночелнинского художника, заслуженного деятеля искусств Татарстана, лауреата республиканской премии имени Баки Урманче Рията Мухаметдинова. «Медодия тишины» вобрала в себя около полусотни произведений мастера, который в этом году отметил 70-летний юбилей (10 апреля), но, живя и работая в Набережных Челнах, ещё ни разу не представлял свой персональный проект в столице Татарстана.

«В Челнах у меня персональные выставки были 6 раз, в Казани — только в редакции издания „Шахри Казан“ года 2-3 назад. Дважды моя очередь на персональную выставку в столице РТ подходила, но менялись планы у экспозиционного зала, и мою выставку отменяли. Наконец случилось!» — искренне за несколько минут до вернисажа рассказал корреспонденту «Татар-информ» Рият Мухаметдинов.

Все работы, собранные на выставке, из личной коллекции автора. Только потому, что организовать участие в ней картин, ставших экспонатами музеев и галерей, сложно — дорого и хлопотно, поскольку требует страховки произведений. Между тем картины Рията Мухаметдинова есть в фондах Государственного музея изобразительных искусств РТ (6 работ), Набережночелнинской картинной галереи (18 произведений), Елабужского музея-заповедника (14 картин), в частных собраниях в России и зарубежья.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Я работаю сухой пастелью. Есть работы по воспоминаниям детства, серия женских образов, за которые я в 2012 году получил премию Баки Урманче. Всего около 130 работ — не так много, поскольку я долго и упорно сначала работаю над эскизами и только потом берусь за саму картину. На темном фоне выявляю сначала элементы, которые словно сами возникают из глубины. Но почему мои произведения в темном цвете, спросите вы. Потому что в темном волшебства, чего-то неизвестного больше. Когда оттуда что-то появляется, ты как будто играешь свою музыку — это и есть „Мелодия тишины“. Средства выразительности скупые — светотени нет, пространства нет, объема нет, но в то же время есть глубина, причем та глубина, которая исходит из сердца. И работаю я в мастерской в тишине», — подчеркнул художник.

Родом Рият Мухаметдинов из Башкирии — на свет он появился в селе Ново-Муслюмово Мечетлинского района Башкирской ССР. Окончил Уфимское педагогическое училище по художественно-графическому отделению, потом художественно-графический факультет Башкирского педуниверситета. В Татарстане живёт и работает уже больше 30 лет — приехал в Набережные Челны, где сначала работал на КАМАЗе художником — оформлял плакаты, афиши, создавал шрифты, а с 1990 года преподает в Детской художественной школе N1. В этом году у него 17 учеников, а более чем за 30 лет — не меньше пятисот.

«И вот в начале 90-х годов я про себя подумал, что же я учу детей изобразительному искусству, а сам не пишу?!» — рассказал Рият Мухаметдинов о начале своего творческого пути.

Поздравили художника с первым вернисажем в Казани заведующая Музеем Мазитова Луиза Фасхутдинова, члены правления Союза художников России, искусствовед Розалинда Шагеева.

Увидеть пастельный мир Рията Мухаметдинова «Мелодия тишины» можно будет до 25 октября.