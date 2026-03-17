Мелкадзе рассказал, как «Спартак» отмечал в 2021 году выход в плей-офф Лиги Европы

Фото: fc-akhmat.ru

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «Чемпионатом» рассказал, как отмечал вместе со «Спартаком» выход в плей-офф Лиги Европы в 2021 году.

«Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Там творилась полная жесть. Чтобы ты понимал, Жиго там танцевал на шесте… Всё, больше ничего не расскажу, ха-ха», – сказал Мелкадзе.

После 21 матча «Ахмат» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.