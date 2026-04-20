Мелиораторы из Татарстана предложили меры поддержки плодородия сельхозземель

Парламентские слушания, на которых аграрии обсудили вопросы правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения, прошли в Госдуме. В центре внимания оказались системные проблемы мелиорации и развитие отрасли, сообщает пресс-служба Приволжскмелиоводхоза.

Глава Управления Приволжскмелиоводхоза Марс Хисматуллин, выступая от имени специалистов-мелиораторов, обозначил ключевые факторы, сдерживающие развитие направления. Он подчеркнул, что развитие мелиорации, по его мнению, должно быть закреплено на законодательном уровне как приоритет государственной аграрной политики.

Среди основных проблем отрасли он назвал отсутствие действенных механизмов стимулирования сохранения плодородия почв. По его словам, на федеральном уровне необходимо выработать меры поддержки сельхозпроизводителей, которые занимаются повышением качества земель.

Также он обратил внимание на слабые стимулы для развития мелиорации и вовлечения мелиорированных земель в оборот, а также на чрезмерную сложность и высокую стоимость изысканий при проектировании мелиоративных систем. Отдельно были обозначены необходимость аудита мелиоративных фондов, вопросы кадрового обеспечения и технического обновления отрасли.

Среди предложений прозвучала инициатива закрепить на законодательном уровне льготные тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей, использующих мелиоративные системы, а также развивать в рамках госпрограмм биологические методы защиты растений, расширять известкование кислых почв и внедрение принципов биологизации земледелия.

Кроме того, было предложено юридически закрепить статус мелиорированных земель.

Хисматуллин также представил набор практических мер, направленных на решение обозначенных задач. По его оценке, эти шаги не требуют значительных дополнительных бюджетных расходов, но способны повысить интерес аграриев к государственным программам мелиорации и укрепить роль профильных учреждений в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин поддержал предложенные инициативы и высоко оценил работу Татарстана в сфере мелиорации.

Он отметил профессионализм специалистов региона и заявил, что республика остается единственным субъектом России, где продолжается реализация Сталинской программы преобразования земель, а также реализуются крупные проекты по орошению и обводнению территорий. Кашин призвал другие регионы перенимать этот опыт и масштабировать его.

По итогам слушаний был подготовлен пакет рекомендаций, который планируется доработать с учетом предложений всех участников обсуждения.