Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил разорвать дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция этой страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом передает РИА Новости.

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру [иностранных дел Алисии Барсене] выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с Правительством Эквадора», — сказал Обрадор в соцсетях.

Новый мексиканский посол в Эквадоре Роберто Канеско рассказал, что пытался физически помешать силовикам проникнуть в дипмиссию, но его повалили на землю, «ворвавшись, как преступники».

«С риском для жизни я защищал честь и суверенитет нашей страны, — заявил Канеско. — Этого не может быть, произошедшее немыслимо».

В пятницу Правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Хорхе Гласу, который укрывался в мексиканском посольстве в Кито, куда прибыл в декабре 2023 года и обратился с просьбой обеспечить его защиту — ему одобрили доступ в качестве гостя. Эквадорское Правительство обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать бывшего вице-президента, но полиции было отказано в доступе.

В конце 2022 года Хорхе Глас вышел на свободу после 5 лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре прошлого года его приговорили к 6 годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской стройкомпании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.