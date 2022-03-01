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Политика
1 марта 2022  18:06

Мексика не присоединится к санкциям против России

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Мексика не будет вводить какие-либо санкции против России. Страна намерена поддерживать мирные отношения со всеми странами, в том числе РФ, подчеркнул Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом со ссылкой на издание Infobae сообщает «Российская газета».

Мексиканский лидер подчеркнул, что такой подход — это лучшее средство для поддержания диалога о мире. «Мы не собираемся принимать какие-либо экономические меры, потому что мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми правительствами мира и мы хотим быть в состоянии говорить с конфликтующими сторонами», — заявил он.

Ранее Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР, а также спецоперацию по защите Донбасса. Напомним, что указы о признании суверенитета народных республик Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля

#санкции #мексика
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