Мексика не присоединится к санкциям против России

Мексика не будет вводить какие-либо санкции против России. Страна намерена поддерживать мирные отношения со всеми странами, в том числе РФ, подчеркнул Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом со ссылкой на издание Infobae сообщает «Российская газета».

Мексиканский лидер подчеркнул, что такой подход — это лучшее средство для поддержания диалога о мире. «Мы не собираемся принимать какие-либо экономические меры, потому что мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми правительствами мира и мы хотим быть в состоянии говорить с конфликтующими сторонами», — заявил он.

Ранее Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР, а также спецоперацию по защите Донбасса. Напомним, что указы о признании суверенитета народных республик Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля.