Мегаптицефабрика и три промпарка: как Апастовский район готовится к инвестиционному рывку

Чем примечателен Апастовский район? Об этом говорили сегодня во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана

Фото: предоставлено АИР РТ

Всего 100 км до Казани и Ульяновска и развитое сельское хозяйство

Чем примечателен Апастовский район? Об этом говорили сегодня во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Сельскохозяйственный район, который удобно расположен. До Казани 115 км. Рядом трасса Р-241 Казань — Ульяновск, а ближайшая транспортная развязка М12 – в 40 километрах.

Треть валового территориального продукта (ВТП) приходится на сельское хозяйство, почти 15% — на торговлю, около 14% — на строительство, 11% — на промышленность. Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП оценивается в 15%, в отрасли заняты около 720 субъектов МСП.

В 2023 году объем отгруженной продукции района составил 593 млн рублей, а за первые семь месяцев 2024 года — 843 млн рублей. В 2025 году власти района надеются довести показатель до 927 млн рублей.

Глава Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина обратила внимание на показатель по ее профилю. Так, в 2023 году объем привлеченных инвестиций составил 1,9 млрд рублей, в 2024-м, по предварительной оценке, 2,1 млрд рублей, а в следующем году показатель может взлететь более чем вдвое — до 5,3 млрд рублей.

Глава муниципалитета Айрат Зиганшин пояснил, что это планы и ожидания, которые связаны в том числе с созданием промпарков и предприятий по переработке.

Одна из крупнейших птицефабрик в Татарстане

В Апастовском районе реализуется несколько инвестпроектов. Так, например, в следующем году холдинг «Ак Барс» запустит одну из крупнейших птицефабрик в Татарстане. Ожидается, что там будут производить 655 млн яиц ежегодно. Для сравнения: всего в 2024 году в Татарстане планируют произвести 1,5 млрд яиц.

Начать строительство планируется в этом году, запустить производство – в 2025-м. Проект предполагает создание 325 дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.

Предполагается, что на корм будет идти зерно, выращиваемое в районе, таким образом эти сектора сельхозпроизводства будут друг друга поддерживать, заявил глава Апастовского района. Он добавил, что изучается вопрос переработки помета в органические удобрения, таким образом производство планируется сделать безотходным.

Какие еще инвестпроекты ждать в Апастовском районе

В следующем году на полную мощность должен выйти второй цех по производству сухого молока Апастовского молочного комбината. Объем инвестиций уже составил 2,3 млрд рублей, а после завершения проекта цифра достигнет 3,6 млрд рублей.

Сельскохозяйственное предприятие «Весна» завершило первый этап строительства зерносушильного, сортировочного комплекса с возможностью хранить зерно. Выход на полную мощность тоже запланирован на 2025 год. Объем инвестиций — 300 млн рублей, а производительность — 50 тонн в сутки.

В 2025 году будет запущена газонаполнительная станция с установкой по очистке газа для изготовления полиэтиленов и полистиролов. Это сырье для утеплителей и монтажной пены. Производительность — 500 тонн в месяц, а объем инвестиций — 170 млн рублей.

В Апастовском районе также создан центр для накопления, хранения и отгрузки минеральных удобрений. В будущем появится инфраструктура для жидких минеральных удобрений. Планируемый объем инвестиций — 200 млн рублей, запуск запланирован на 2025 год.

Три новых промпарка пока на стадии гринфилдов, но со стороны резидентов уже есть интерес

Для поддержания промышленности в районе сейчас проектируется промпарк «Турай» на территории Чуру-Барышевского сельского поселения. Он находится в непосредственной близости от трассы Казань — Ульяновск, есть и возможность подключения к инженерным сетям. «Управляющей компании пока нет, земля пустая», — пояснил Зиганшин.

«Пока этот муниципальный промышленный парк только проектируется. Это совсем новая площадка. У нас в республике есть хорошие управляющие компании с компетенциями и сервисами. Если кто-то интересуется управлением, самое время дать об этом знать», — добавила Минуллина.

«Месторасположение удачное, от Казани недалеко, плюс сырье на месте есть», — прорекламировала глава АИР будущую промплощадку.

Есть еще территории под промпарк «Апас» в самом Апастово и «Каратун» рядом с железной дорогой. Но оба проекта находятся на стадии проектирования.

Как в Апастовском районе собираются поднять популярность среди туристов

В районе для размещения туристов есть гостиница на 45 мест и кафе с банкетным залом, но от Зиганшина так и не прозвучало четкого ответа, достаточно этого или надо еще.

Агротуризм в районе собирается развивать предпринимательница Наиля Ахмадиева. На эти цели она получила федеральный грант на 5 млн рублей. Крестьянское-фермерское хозяйство Ахмадиевой уже занимается выращиванием зелени и овощей: картофеля, тыквы, томатов, огурцов, салатов, пряных трав и других.

Проект планируется назвать «Зеленая гавань», на татарском – «Яшел Авыл» («Зеленая деревня»). Ахмадиев хочет поднять привлекательность деревни, показать работу ее КФХ, а заодно притянуть туристов в район.

Глэмпингами сейчас никого не удивишь, но в Апастово это свободная ниша, на которую приглашают инвесторов. Ехать от столицы Татарстана до района недолго, как сказал Зиганшин – добраться можно за 50 минут.

Районы не любят себя открыто рекламировать, и Апастовский не исключение

Во время встречи Талия Минуллина обратилась к Айрату Зиганшину, мол, почему недостаточно информации об Апастовском районе на той же «Инвестиционной карте РФ» (ни одной площадки от района). На «Инвестиционной карте РТ» всего одна площадка, на инвестпортале Татарстана тоже активность невысокая.

«Много инвестиционных проектов, активность в районе высокая, проводятся внутренние закрытые совещания, которые никак не освещаются. Со стороны может показаться, что бизнес-активность низкая», — сказала Минуллина и рекомендовала быть более информационно открытыми – больше рассказывать о районе и его потребностях в части инвестпроектов.

Айрат Зиганшин заявил, что готов прорабатывать каждый проект отдельно с заинтересованными инвесторами Фото: скриншот видео

Зиганшин заявил, что готов прорабатывать каждый проект отдельно с заинтересованными инвесторами.

«Замечание принято. Будем анонсировать», — ответил глава района.

Минуллина поправила, что это не замечание, а предложение, которое может привлечь бизнес: раз там другие работают, может, и для меня местечко найдется?

«Надо больше публиковаться, больше писать, больше говорить. Это не только Апастовского района касается, а многих районов. Они свою работу проводят, думают, что раз есть результат, то чего, собственно, беспокоиться. В принципе информационные ресурсы сегодня — это хороший подход для поиска новых партнеров и инвесторов», – заключила глава АИР РТ.