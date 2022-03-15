МегаФон ускоряет мобильный интернет для владельцев максимальных тарифов

Российский мобильный оператор МегаФон увеличивает скорость мобильного интернета для пользователей максимальных тарифных планов.

Как сообщает Forbes, теперь в тарифные планы оператора — «Максимум», VIP и «Премиум» включена бесплатная опция pre-5G, которая ускоряет мобильный интернет до 30%. По данным МегаФон, именно владельцы максимальных тарифов чаще других скачивают большие объемы контента или обращаются к потоковым сервисам, требующим самой быстрой скорости. Для владельцев остальных тарифов абонентская плата за опцию составит 399 рублей в месяц. Увеличить скорость для пользователей опции Pre-5G специалистам компании удалось за счет обновления сервисной модели управления трафиком.

«Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии применялись и для улучшения качества предыдущего стандарта −3G. То же самое касается и стандарта 5G. Пока он еще не используется повсеместно в нашей стране, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE», — заявил руководитель по архитектуре радио и опорной сети МегаФона Дмитрий Точилин.

МегаФон предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях, сохраняя безусловное лидерство на российском рынке в течение пяти лет. Сегодняшняя скорость в сети МегаФона — 32,92 Мбит/с -способна закрыть все потребности потребителей мобильного интернета. Ее достаточно для использования любой стриминговой платформы, просмотра и скачивания видео в высоком разрешении, мобильного гейминга. Pre-5G стал отдельной опцией, которая позволит абонентам увеличивать скорость интернета только когда это необходимо и рационально расходовать деньги, а оператору -эффективно реагировать на запросы клиентов.

«За счет применения дополнительных технологий, мы можем качественно уменьшить влияние помех и грамотно управлять трафиком. Можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс стимулирует гибкость системы управления, позволяя увеличить скорость там, где это действительно требуется», — подчеркнул Точилин.

К слову, новый стандарт соединения Pre-5G дает возможность предложить абонентам максимально доступную на сегодняшний день скорость в сетях LTE в России. МегаФон стал первым среди российских операторов, кто разработал подобную модель формирования тарифов.