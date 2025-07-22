МегаФон ускорил на 12% мобильный интернет в России

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

МегаФон девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года. Также МегаФон продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.

В ходе исследования аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®.

Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.

При оценке покрытия специалисты Ookla® провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км2 по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.

Высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе компании по развитию сети. МегаФон завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве, также процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идёт в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и покрытию по России. Компания удержала лидирующую позицию благодаря активному развитию инфраструктуры по стране, в том числе интенсивные работы велись в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске, Иннополисе, Арске, Тетюшах, Буинске, Бугульме, Лаишево, а также небольших населенных пунктах 16 районов Татарстана. В результате год к году медианная скорость скачивания в республике выросла на 15,5%.

Реклама. ПАО «МегаФон»