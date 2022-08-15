МегаФон ускорил интернет в городах и селах Татарстана

С начала года МегаФон увеличил скорость передачи данных в смартфонах жителей 13 районов республики.

Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на быстрый мобильный интернет, оператор запустил и модернизировал более 50 базовых станций по всему региону. Теперь те, у кого есть сим-карта МегаФона смогут еще больше скачивать при сохранении высокой скорости загрузки.

«Объемы информации, которые татарстанцы загружают в Сети растут повсеместно, но особенно это заметно за пределами городов. К примеру, в Поповке базовую станцию мы запустили несколько месяцев назад, а по среднему трафику на одного жителя село уже на треть обогнало крупный районный центр», — поделился директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Чтобы предупредить растущие нагрузки, инженеры оператора увеличили емкость сети и ускорили интернет в небольших селах, поселках и деревнях республики. Улучшения могут оценить в населенных пунктах Высокогорского района — Пермяки, Высокая гора, Бавлинского района — Исергапово, Поповка, Пестречинского района — Куюки, Званка, Верхнеуслонского района — Нижний Услон, Введенская слобода, Лаишевского района — Егорьево, Алексеевского района — Билярск, Мензелинского района — Дружба, Зеленодольского района и Спасского района — поселок Приволжский.

Также новые объекты связи запустили в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Нурлате, Буинске, Лениногорске. В результате проведенных работ, быстрый и стабильный LTE-сигнал появился в районах с плотной застройкой, в популярных туристических местах, а также внутри зданий — торговых центров и спортивных объектов.

Напомним, по результатам независимого исследования международной компании Ookla®, в Татарстане МегаФон возглавляет рейтинг операторов по скорости передачи данных. Во 2 квартале 2022 года компании удалось укрепить лидирующую позицию, увеличив медианную скорость скачивания в регионе на 12,4%.