МегаФон усилит цифровизацию в северном регионе страны

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон», автор Павел Гофман

МегаФон и Правительство Коми договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. В соглашении, подписанном сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума — 2024, обозначены приоритетные направления и определены акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма.

Подписи под документом поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства, обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.

Важной составляющей совместной работы станет внедрение решений по сохранению безопасности на автодорогах региона с помощью современных цифровых решений, аналитических инструментов big data МегаФона для комплексной оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.

«Республика Коми является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефте- и газовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности. В текущем году запланировано масштабное расширение покрытия и емкости сети в республике — работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Уверен, что партнерство с региональными властями позволит реализовать проекты по увеличению доступности телеком-услуг для жителей Коми, а также откроет широкие перспективы по цифровизации государственных и коммерческих предприятий».

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