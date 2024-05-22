МегаФон расширяет продажи в 10 регионах России

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

МегаФон объявляет об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт (МегаФон и Yota) в магазинах сети гипермаркетов «Линия», а также розничных точках компании «Комус».

Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов «Линия» (27 гипермаркетов; входит в корпорацию «ГРИНН») — ведущем продуктовом ритейлере в Черноземье. Гипермаркеты сети расположены в Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Кроме того, в рамках пилотного проекта по реализации сим-карт МегаФона и Yota началось сотрудничество с компанией «Комус» (крупнейший комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса; основан в 1991 году). Компания владеет одноимённой розничной сетью, состоящей из более чем 100 магазинов в 30 российских регионах. Старт первого этапа совместного проекта предусматривает реализацию продукции МегаФона и Yota в 52 магазинах Московского региона.

Таким образом, расширение географии продаж распространяется на 10 регионов, входящих в Центральный Федеральной Округ.

В рамках запуска новым абонентам предложены сим-карты стоимостью 150 рублей. Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на счет в момент ее активации. Абоненты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте компании Megafon.ru (раздел «Активировать сим-карту»).

Абоненты Yota могут сформировать свой собственный тариф исходя из личных потребностей в услугах голосовой связи, интернета и даже отдельных, наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом Yota.ru (раздел «Собери свой тариф»).

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента, активация сим-карты невозможна.

«Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса», — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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