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На главную ТИ-Спорт 17 сентября 2026 15:26

Медведева: жалость к себе — самое пагубное чувство для фигуриста

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Медведева: жалость к себе — самое пагубное чувство для фигуриста
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает жалость к себе самым пагубным чувством для спортсмена.

По ее словам, кому-то поддержка нужна в виде похвалы или жалости, однако для большинства фигуристов жалость неприемлема.

«Для большинства фигуристов жалость - это пагубное чувство, у нас это не приветствуется», – отметила фигуристка.

Медведева отметила, что ей было неприятно слышать слова сочувствия после Олимпиады.

«Мне говорили, не переживай, что я классная. Конечно, я классная, у меня единственное серебро в карьере. Пусть нескромно, но это так», — приводит слова фигуристки ТАСС.

#Евгения Медведева
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