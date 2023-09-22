Медведева восхитил меткий плевок Украины в сторону Польши

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Украина «метко плюнула» в Польшу, обвинив ее в пособничестве России. Поводом послужил отказ Варшавы от поставок украинского зерна, заметил в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле — за корку черствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы — словаки и венгры, — заметил он.

По словам Медведева, большего оскорбления для русофобских польских властей было сложно придумать: «Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!»

В то же время политик обратил внимание, что решение Польши демонстрирует зависимое положение Украины даже среди собственных союзников. «Утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой», — напомнил он заявление польского Премьер-министра.

По мнению зампреда Совбеза России, отказавшись от украинского зерна и перестав поставлять Киеву оружие, Польша заняла выжидающую позицию. В ее интересах приблизить поражение Украины и занять интересующие ее территории.

«С такими союзниками и врагов не надо. Жаль только народы этих стран — миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками», — подытожил Дмитрий Медведев.