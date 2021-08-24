Медведева рассказала, почему проиграла Загитовой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Евгения Медведева и Алина Загитова / Фото: twitter.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, почему проиграла Алине Загитовой в женском одиночном турнире фигуристок на Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане.

«Почему в Пхенчхане победила Алина? Она выиграла набором короткой программы. Технически ее программа была сильнее. Почему моя программа была слабее? Ну, во-первых, я была травмирована. Я тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее чем та, которую я исполняла непосредственно на Олимпиаде. Были другой костюм, музыка, набор, сложность была другая. Но потом тренеры решили, что мне нужно исполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Я очень просила оставить сильную программу, но так сложилось», – рассказала Медведева в эфире программы «Надо обсудить» на Ютуб-канале «Fametime TV».

«Я после короткой программы поняла, что происходит. Произвольную программу я настолько спокойно катала, что, наверное, это самый лучший и медитативный момент всей моей карьеры. Я вообще не устала за программу. Наверное, это тот пик, который хочет испытать каждый спортсмен, и это произошло именно на Олимпиаде. Я до сих пор вспоминаю это ощущение. Теперь, когда прошло столько лет, я понимаю, что та серебряная медаль на Олимпиаде была моим благословением. Очень часто я сижу и думаю: господи, спасибо, что тогда не дал мне выиграть. Очень много аспектов моей жизни и стремление к личностному росту зависит от того, когда мне чего-то не хватает. Поэтому сидишь и жаждешь знаний, жаждешь усовершенствоваться. Это та огромная сила, которая движет меня вперед», – заявила Медведева.

