Медведева рассказала, как болельщики приняли ее в Японии
Экс-российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела балетный гала-концерт в Японии в качестве ведущей. А затем высказалась о местной публике:
«Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Я могу пойти в магазин, и мне говорят: "Вы Медо-тян?" "Это Сейлор Мун?" Очень приятно, когда так принимают», — cказала Медведева РИА Новости.
Добавим, что концерт Young star Ballet Gala с Медведевой в качестве ведущей прошел в Иокогаме 22 и 23 июля.