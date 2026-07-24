Медведева рассказала, как болельщики приняли ее в Японии

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экс-российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела балетный гала-концерт в Японии в качестве ведущей. А затем высказалась о местной публике:

«Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Я могу пойти в магазин, и мне говорят: "Вы Медо-тян?" "Это Сейлор Мун?" Очень приятно, когда так принимают», — cказала Медведева РИА Новости.

Добавим, что концерт Young star Ballet Gala с Медведевой в качестве ведущей прошел в Иокогаме 22 и 23 июля.