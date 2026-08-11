Медведева — о самом запоминающемся старте: «Я шла на новый мировой рекорд»

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева призналась, что самым запоминающимся моментом в карьере для нее стал чемпионат мира 2017 года.

«Назову второй чемпионат мира 2017 года. Неожиданный ответ, да? Когда я выиграла второй чемпионат мира – это было круто, поскольку это был один из самых уверенных моих стартов в карьере», – приводит слова Медведевой Sport24.

Фигуристка призналась, что до сих пор вспоминает тот турнир, когда ей нужно почувствовать себя уверенной: «Если мне нужно почувствовать себя уверенной, я вспоминаю тот ЧМ, когда я выходила и у меня даже не было сомнений, выиграю я или нет».

Тогда, по ее словам, она выходила на лед без тени сомнения и шла не просто за золотом, а за новым мировым рекордом.

Особенно Медведеву поразило собственное состояние в те дни: «Я не то чтобы шла на золото, это было само собой разумеющееся. Я шла на новый мировой рекорд. Не знаю, что с моими мозгами тогда происходило, но это было круто. Я такой уверенности никогда больше в жизни не испытывала».