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Политика
13 декабря 2022  14:28

Медведев: Зеленский хочет сделать из миссий ЕС живой щит для инфраструктуры Украины

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Медведев: Зеленский хочет сделать из миссий ЕС живой щит для инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает миссии ЕС посетить объекты критической инфраструктуры страны. Фактически он хочет сделать из них живой щит от российских ударов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — заявил он в своем телеграм-канале.

В заключение он призвал европейцев не верить Зеленскому и не соглашаться на придуманную им роль.

#Дмитрий Медведев #Владимир Зеленский #евросоюз
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