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Медведев заявил о халатном отношении НАТО к угрозе ядерной войны
НАТО не относится к рискам начала ядерного апокалипсиса серьезно, иначе не стал бы поставлять Киеву огромное количество оружия, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В интервью RT он отметил, что в случае непредсказуемых последствий «вина ляжет на плечи» альянса.
«Видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда. Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе», – предупредил политик.
Медведев также обратил внимание на то, что никто не знает, где находится «точка невозврата», и в этом кроется опасность.
«Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты, или там самолеты вот теперь. И типа все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться все более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и все развитие», – подчеркнул зампред Совбеза.
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