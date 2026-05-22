Медведев заявил о пресечении попыток скрыть партийный статус на праймериз ЕР

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что попытки скрыть партийную принадлежность участников предварительного голосования будут жестко пресекаться. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он напомнил, что обязательным условием участия в выборах от партии является членство в «Единой России» либо принадлежность к институту сторонников партии.

«Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом „Единой России“, то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться», – акцентировал Дмитрий Медведев.

Председатель партии также сообщил, что из более чем пяти тысяч кандидатов избиратели смогут выбрать тех, кто представит их интересы в Государственной Думе.

«С марта участники нашей партийной процедуры вели работу в регионах, и жители уже имеют представление о том, кто действительно достоин права претендовать на депутатский мандат», – отметил он.

В Татарстане приоритетным направлением работы депутатов и кандидатов остаются социальные и благотворительные инициативы. Так, при содействии депутата Государственной Думы Айдара Метшина в одном из многоквартирных домов Нижнекамска был проведен ремонт кровли. Жители верхних этажей ранее жаловались на регулярные протечки в период дождей и весеннего таяния снега. После обращения граждан Айдар Метшин взял ситуацию под личный контроль, а управляющая компания выполнила необходимые работы.

В Нурлатском районе члены Бикуловского первичного отделения партии организовали посадку картофеля для семьи ветерана Великой Отечественной войны Ркии Минивалиевой, а также семьи участника специальной военной операции. Партийцы провели вспашку, культивацию, подготовили гряды и посадочный материал.

К депутату Государственного Совета Республики Татарстан Андрею Ляпунову обратилась жительница Боровецкого избирательного округа Светлана Ивановна с просьбой решить вопрос безопасности дорожного движения в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике в районе 51 и 25 микрорайонов. По итогам рассмотрения обращения было принято решение установить искусственную неровность возле нерегулируемого пешеходного перехода рядом с автобусной остановкой «Проспект Сююмбике». Работы были организованы совместно с администрацией Автозаводского района и МУП «ПАД».

Тема социальных инициатив станет центральной в очередном выпуске программы «Единый Татарстан», который выйдет 28 мая на телеканале ТНВ в 22:10.

Всего в Татарстане по итогам заявочной кампании в итоговый список предварительного голосования в Государственную Думу включены 98 кандидатов, в том числе восемь участников специальной военной операции.

В партии напомнили, что «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов путем открытого всенародного голосования. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех кандидатов от партии.

Принять участие в электронном предварительном голосовании могут все зарегистрированные на территории регионов избиратели после верификации через портал Госуслуг.

Кроме того, для кандидатов из числа участников и ветеранов специальной военной операции предусмотрено дополнительное начисление 25% к результатам электронного предварительного голосования.

Регистрация избирателей завершится 29 мая, само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.