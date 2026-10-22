Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» проекта бюджета в первом чтении

«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на ближайшие три года в первом чтении. При подготовке документа ко второму чтению необходимо сохранить финансирование ключевых направлений Народной программы партии, заявил ее председатель Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами Правительства, сообщает пресс-служба «Единой России».

На реализацию новой Народной программы в проекте бюджета предусмотрено более 18 трлн рублей, в том числе чуть более 6 трлн рублей – на 2027 год.

Среди ключевых приоритетов Медведев назвал укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержку военнослужащих и их семей, в том числе их реабилитацию, трудоустройство и обеспечение положенных льгот.

На строительство школ в проекте бюджета предусмотрено 105 млрд рублей, ремонт общежитий вузов – 80 млрд рублей, общежитий техникумов и колледжей – 65 млрд рублей. Еще 278 млрд рублей направят на модернизацию больниц и поликлиник.

Со следующего года начнет действовать новая программа капитального ремонта детских садов. На их строительство предусмотрено более 25 млрд рублей, на ремонт – 47 млрд рублей.

На проект «Формирование комфортной городской среды» в ближайшие три года заложено более 180 млрд рублей. Программа предполагает благоустройство общественных пространств по всей стране. Еще почти 4,5 трлн рублей предусмотрено на дорожное хозяйство, из них свыше 65 млрд рублей планируется направить на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электрического.

На демографические меры и поддержку семей с детьми в ближайшие три года предусмотрено 10 трлн рублей. В эту сумму входят единое пособие, индексация материнского капитала и семейная налоговая выплата. На программы улучшения жилищных условий семей с детьми заложено почти 2 трлн рублей. Также продолжится финансирование программ помощи детям с редкими и сложными заболеваниями через фонд «Круг добра».

Почти 2 трлн рублей предусмотрено на проекты, направленные на достижение технологического лидерства, – эту задачу поставил Президент России.

Медведев подчеркнул, что ко второму чтению необходимо сохранить расходы на приоритетные направления Народной программы, включая социальную поддержку, здравоохранение, науку, сельское хозяйство и инфраструктуру. При необходимости он предложил проработать с Правительством вопросы дополнительного финансирования.

Отдельно председатель партии остановился на поддержке регионов. Проект бюджета предусматривает перенос сроков погашения бюджетных кредитов по решению Президента, принятому по предложению «Единой России». Благодаря этому регионы смогут ежегодно направлять около 100 млрд рублей на приоритетные направления Народной программы и национальных проектов. Медведев также предложил рассмотреть возможность освободить субъекты от уплаты процентов по таким кредитам.

Кроме того, он призвал определить конкретные направления финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, в том числе вопросы перераспределения средств и выделения дополнительных расходов. Фракции «Единой России» поручено подготовить соответствующие постановления Госдумы. Медведев напомнил, что в 2026 году на реализацию Народной программы дополнительно направили более 180 млрд рублей.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил социальную направленность проекта федерального бюджета.

«Свыше 18 триллионов рублей предусмотрено на реализацию нового программного документа „Единой России“ – это серьезный ресурс, который должен работать на укрепление обороноспособности страны, поддержку бойцов и их семей, модернизацию социальной инфраструктуры: школ, больниц, общежитий вузов и колледжей, детских садов. Для Комитета по контролю принципиально важно, чтобы эти средства были не просто заложены в документе, а дошли до конкретных людей», – акцентировал внимание депутат Госдумы.

Морозов также выделил меры поддержки регионов, предусмотренные проектом бюджета.

«Перенос сроков погашения бюджетных кредитов, принятый по предложению партии, позволит субъектам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления Народной программы и нацпроектов. Как депутат от Татарстана вижу, насколько это значимо для республики», – заключил политик.