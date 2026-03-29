Политика 29 марта 2026 18:48

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что американские базы в странах Персидского залива не смогли защитить их союзников, сообщает РИА Новости.

«Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"», –сказал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза также отмечает неуместным предложение Владимира Зеленского по защите от дронов стран Персидского залива.

#Дмитрий Медведев #США #Владимир Зеленский
Атака на кошельки россиян, претензии США на Кубу и баянопылесос: 10 картинок от «Чаяна»

Школьники на весенних каникулах будут отдыхать до 5 апреля

