Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что американские базы в странах Персидского залива не смогли защитить их союзников, сообщает РИА Новости.

«Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"», –сказал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза также отмечает неуместным предложение Владимира Зеленского по защите от дронов стран Персидского залива.