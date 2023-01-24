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Ру Тат
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Политика
24 января 2023  16:24

Медведев заявил о наращивании поставок разведывательных и ударных дронов в зону СВО

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Российские предприятия военно-промышленного комплекса наращивают поставки Вооруженным РФ силам разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд военной спецоперации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Сегодня он посетил концерн «Калашников» в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений.

После осмотра предприятия Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, на котором предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники. Частично запись совещания он опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее зампред Собвеза РФ пригрозил предприятиям ОПК уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа. Кроме того, он сообщил о создании при Военно-промышленной комиссии (ВПК) рабочей группы по контролю за производством вооружений.

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