Политика 4 сентября 2025 11:53

Медведев заявил о готовности возместить захват активов РФ ценностями британской короны

Дмитрий Медведев
Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на передачу Великобританией Украине оружия, закупленного более чем на 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов) доходов от использования замороженных активов России.

Назвав британских политиков «ворами», экс-президент РФ в связи с невозможностью взыскать ущерб в судебном порядке предложил возместить его «в натуральной форме».

«То есть «украинской землёй» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)», – уточнил Медведев.

При этом в качестве альтернативы зампред Совбеза РФ допустил «изъятие ценностей британской короны».

Ранее министр обороны Британии Джон Хили рассказал о приобретении для Украины оружия более чем на 1 млрд фунтов, заработанных путем использования замороженных российских активов. За последние 50 дней Соединенное Королевство передало украинской стороне 4,7 млн патронов, 60 тыс. снарядов, ракет и боеприпасов, более 2,5 тыс. беспилотников, свыше 200 систем радиоэлектронной борьбы, а также иное вооружение и технику.

