Медведев заявил, что власть в Европе захвачена «бандой полоумных»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власть в Европе захвачена «шайкой безумцев». Об этом сообщает ТАСС.

«Вообще, у меня такое ощущение, что власть в Европе захватила банда полоумных, которая стоит во главе Европейского союза», – подчеркнул Медведев. По его словам, Брюссель в попытках «насолить» России наносит ущерб себе.

Медведев отметил, что ранее Москва выражала готовность к сотрудничеству с руководством ЕС, однако сейчас ситуация изменилась.

«Это какая-то шайка безумцев, абсолютно неадекватных и некомпетентных, включая тех, кто отвечает за международные дела, либо тех, кто вредит собственным странам, которые их туда поставили», – добавил он.