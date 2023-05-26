Медведев заявил, что украинский конфликт затянется на десятилетия

При действующем в Киеве режиме украинский конфликт может затянуться на десятилетия. Он не будет непрерывным — обострения будут чередоваться с годами перемирия, предположил в ходе поездки во Вьетнам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, добиться окончательного завершения конфликта можно будет лишь после уничтожения самой природы нацистской власти Киева.

«Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — цитиует его заявление РИА Новости.

Ранее Медведев предположил несколько сценариев исчезновения Украины. Одним из вариантов стало исчезновение государства после завершения СВО и раздела между российской стороной и странами Евросоюза.