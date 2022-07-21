Медведев заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира

Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Такое заявление сделал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, опубликовав в своем телеграм-канале пост под названием «Их грехи. В чем Россия не виновата».

Всего публикация состоит из 11 пунктов, описывающих «грехи» коллективного Запада.

Медведев отметил, что НАТО, вопреки логике и здравому смыслу, продолжает приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества.

По его мнению, многочисленные политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах, рассчитывая на новые военные заказы и распил потоков денег, выделяемых киевскому режиму.

Медведев также назвал руководство ЕС «городскими сумасшедшими», которые окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в союз.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.