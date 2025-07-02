Медведев заявил, что судейские ошибки повлияли на поражение «Зенита» в чемпионской гонке

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что судейские ошибки в матчах «сине-бело-голубых» со «Спартаком» и «Локомотивом» оказали влияние на победу «Краснодара» в минувшем сезоне РПЛ.

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку — это гол из офсайда в матче «Спартак» — «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» — «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным», – передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в таблице РПЛ с 66 очками, впервые за семь сезонов не взяв чемпионство. Первое место впервые в истории взял «Краснодар», набрав 67 баллов.