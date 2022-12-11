Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощного оружия

Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения для противодействия странам, которые поддерживают киевский режим. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале.

«Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», – сказал он.

Таким образом Медведев отреагировал на слова секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, который накануне заявил о готовности наносить удары по территории РФ.