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Политика
11 декабря 2022  09:33

Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощного оружия

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Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения для противодействия странам, которые поддерживают киевский режим. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале. 

«Наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», – сказал он. 

Таким образом Медведев отреагировал на слова секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, который накануне заявил о готовности наносить удары по территории РФ.  

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