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Медведев заявил, что России нет смысла начинать полноценный конфликт с США
России нет смысла начинать полноценный конфликт с Соединенными Штатами, поскольку рано или поздно две страны договорятся друг с другом. Такое мнение на своей странице во «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга», — написал он.
Медведев отметил, что Европа, решив с подачи Штатов стать злейшим врагом России, вплотную приблизилась к «окончательному дегенеративному вырождению». По его словам, Россия и европейские страны «теперь даже не соседи, а настоящие враги».
Зампред Совбеза посчитал, что «милой маленькой старушки Европы скоро не будет», поскольку «ее безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла».
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