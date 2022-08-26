Медведев заявил, что спецоперация должна спасти мир от третьей мировой войны
Россия проводит специальную военную операцию на Украине для предотвращения третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, его слова цитирует РИА Новости.
В ответ на вопрос, началась ли уже третья по счету мировая война, политик заметил: «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удаётся удерживать». «Мы должны сделать всё, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», — поделился он своим видением ситуации.
Кроме того, зампред Совбеза прибег к новозаветной образности: «<...> если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: „И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" — ну, вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит».
Инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года. Страны Запада осудили решение о ее начале и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне военную и иную помощь.