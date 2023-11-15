Дмитрий Медведев в 2015 году

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Поддержка Соединенными Штатами Украины как своего «сукиного сына», то есть страны с коррумпированным, но зависимым от государства-патрона режимом, близится к концу. Своим видением перспектив поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По мнению политика, «американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год» как по техническим, так и не вполне техническим причинам.

Конспирологически заметив, что Израиль для конгрессменов США важнее собственной страны, экс-президент России вместе с тем предположил, что Украина начала надоедать Штатам. «Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов», — заявил он.

«<…> поддержка отвязавшегося „сукиного сына“ близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. <…> Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского „своего сукина сына“ приходит», — добавил Медведев, прежде уже не раз упоминавший такой сценарий.