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Медведев заявил, что поддержка Штатами «сукиного сына» близится к концу
Поддержка Соединенными Штатами Украины как своего «сукиного сына», то есть страны с коррумпированным, но зависимым от государства-патрона режимом, близится к концу. Своим видением перспектив поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
По мнению политика, «американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год» как по техническим, так и не вполне техническим причинам.
Конспирологически заметив, что Израиль для конгрессменов США важнее собственной страны, экс-президент России вместе с тем предположил, что Украина начала надоедать Штатам. «Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов», — заявил он.
«<…> поддержка отвязавшегося „сукиного сына“ близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. <…> Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского „своего сукина сына“ приходит», — добавил Медведев, прежде уже не раз упоминавший такой сценарий.
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