Медведев заявил, что от существования России зависит судьба цивилизации

Вопрос существования России решится не на украинском фронте, а вместе с вопросом существования всей цивилизации. Развалить ее без единого выстрела и без существенных проблем для себя у Запада не получится, подчеркнул в статье для «Известий» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил исторический принцип, согласно которому «рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше». «У них [западных стран] сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт», — заявил Медведев.

По его словам, это очень опасные заблуждения.

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — резюмировал зампред российского Совета безопасности.