Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал кампанию Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. В интервью ТАСС он выразил уверенность, что Третья мировая война может начаться в любой момент.

По мнению бывшего российского лидера, формально Третья мировая еще не началась, но если Президент США Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнётся». «И триггером может стать любое событие. Любое», – убежден он.

В кампании против Ирана Медведев увидел «войну США и их союзников за сохранение глобального доминирования», а в действиях Трампа – «грубейшую ошибку», так как он, на взгляд российского политика, «поставил всех американцев под потенциальный удар».

В отсутствии слишком серьезной реакции со стороны исламской республики экс-Президент РФ усмотрел недостаточное количество возможностей. Однако, по его мнению, иранцы «умеют ждать, это древняя цивилизация».

«И теперь нет сомнений, что Иран с утроенной энергией будет добиваться создания ядерного оружия», – добавил зампред российского Совбеза.

В ответ на вопрос о том, что может удержать страны Запада от проведения аналогичной кампании против РФ, Медведев с использованием привычных для него грубых пейоративов заявил, что «никаких волшебных лекарств от действий махровых идиотов и клинических ублюдков нет и быть не может».

«Гарантия одна: США боятся России и знают цену ядерному конфликту. В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице», – предупредил он.

Зампред Совбеза также отметил, что иранцы, будучи наследниками Персидской империи, «справятся (с последствиями ударов – прим. Т-и), но цена возрождения будет высокой». «Для нее требуется высокая консолидация общества. И такую консолидацию им обеспечили американцы», – уверен Дмитрий Медведев.