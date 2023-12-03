Медведев заявил, что глава Пентагона назвал настоящую причину помощи США Украине

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал американского министра обороны Ллойда Остина прямолинейным и простодушным человеком, который раскрыл военную тайну, почему Соединенные Штаты снабжают Украину оружием.

«<...> генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, это даже не противостояние с Россией, чтобы снизить ее обороноспособность. Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США...» – написал зампред Совбеза на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter).

Ранее глава Пентагона заявил, что в стране началась самая масштабная за последние 40 лет модернизация оборонной промышленной базы. По словам Остина, на эти цели будет выделено около 50 млрд долларов. Он добавил, что все это поможет создать и поддерживать десятки тысяч рабочих мест для американцев, передавал ТАСС.

Медведев отметил, что оказывается дело не в противостоянии России с целью уменьшить ее обороноспобность, а в том, чтобы увеличить объемы военного производства и создать рабочие места.

«И, вероятно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации [Президента США Джо] Байдена», – добавил он.