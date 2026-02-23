news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 февраля 2026 14:58

Медведев заявил, что для части руководства Украины война – вопрос личного выживания

Читайте нас в
Телеграм

Продолжение боевых действий для части руководства Украины становится способом сохранить собственные позиции и безопасность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил РФ, сообщает «ТАСС».

Мероприятие прошло в ходе его рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

По словам Медведева, у украинской стороны, по его ощущениям, постепенно появляется понимание реального положения дел. При этом, как он отметил, для части руководителей этого государства продолжение военных действий фактически означает продление их собственной жизни – вне зависимости от того, какими оценками или характеристиками их наделяют.

#Дмитрий Медведев #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

22 февраля 2026
Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

22 февраля 2026