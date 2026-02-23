Медведев заявил, что для части руководства Украины война – вопрос личного выживания

Продолжение боевых действий для части руководства Украины становится способом сохранить собственные позиции и безопасность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил РФ, сообщает «ТАСС».

Мероприятие прошло в ходе его рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

По словам Медведева, у украинской стороны, по его ощущениям, постепенно появляется понимание реального положения дел. При этом, как он отметил, для части руководителей этого государства продолжение военных действий фактически означает продление их собственной жизни – вне зависимости от того, какими оценками или характеристиками их наделяют.