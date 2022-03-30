Медведев: «Адские» санкции Запада против РФ возвращаются бумерангом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «адские» санкции, введенные против России, возвращаются Западу бумерангом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир.

«Спустя всего несколько недель после введения „адских“ санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом», — отметил Медведев.

Он добавил также, что глобальная инфляция увеличивается.

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции. Работу в России уже приостановили многие иностранные компании. США И ЕС ищут способы отказа от российских энергоносителей.