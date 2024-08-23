news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 23 августа 2024 09:04

Медведев: Запрет УПЦ разрушит Украину, как Содом и Гоморру

Скопировать ссылку

После запрета Украинской православной церкви страна будет разрушена, как Содом и Гоморра. Этот шаг не пройдет даром для киевского режима, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро», — подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что создание ПЦУ было согласовано с Западом еще во время президентства Петра Порошенко, однако та так и не нашла поддержки со стороны украинцев. После прихода к власти Владимира Зеленского в стране начались настоящие гонения на христиан за веру.

#Дмитрий Медведев #Украина #украинская православная церковь
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100