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Медведев: Запрет УПЦ разрушит Украину, как Содом и Гоморру
После запрета Украинской православной церкви страна будет разрушена, как Содом и Гоморра. Этот шаг не пройдет даром для киевского режима, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро», — подчеркнул политик в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что создание ПЦУ было согласовано с Западом еще во время президентства Петра Порошенко, однако та так и не нашла поддержки со стороны украинцев. После прихода к власти Владимира Зеленского в стране начались настоящие гонения на христиан за веру.
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