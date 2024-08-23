После запрета Украинской православной церкви страна будет разрушена, как Содом и Гоморра. Этот шаг не пройдет даром для киевского режима, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро», — подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что создание ПЦУ было согласовано с Западом еще во время президентства Петра Порошенко, однако та так и не нашла поддержки со стороны украинцев. После прихода к власти Владимира Зеленского в стране начались настоящие гонения на христиан за веру.