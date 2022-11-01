Медведев: Запад толкает мир к глобальной войне с применением ядерного оружия

Только победа России на Украине является гарантией того, что не наступит мировой конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, достижение Украиной поставленных целей грозит распадом России и применением политики в области ядерного сдерживания.

«Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», – написал он в своем телеграм-канале.

Западные страны толкают мир к мировой войне с применением ядерного оружия, убежден Медведев. «И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.

Отметим, что согласно пункту 19 упомянутого Медведевым документа, условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и ее союзников. Также поводом может быть воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

Кроме того, 19-й пункт одним из таких условий называет агрессию против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Напомним, Россия проводит на Украине военную спецоперацию с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.