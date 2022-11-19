Медведев: Запад сильно устал от Киева, в особенности от невротика Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима на Западе сильно устали. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Неуклюжие попытки перевалить обстрел Польши на нашу страну не принял никто, даже самые заядлые русофобы — поляки. И это важный симптом», — считает Медведев.

Он подчеркнул, что все сильно устали от Киева, «в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти» и вымогает все «новые подачки деньгами и оружием».

Также Медведев отмечает, что Соединенные Штаты, НАТО и ЕС не хотят окончательно разрывать контакты с Россией, что чревато третьей мировой войной.

«Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — говорит зампред Совбеза РФ.

По его словам, Владимиру Зеленскому переговоры не нужны и очень опасны для него.

«Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — резюмировал Медведев.