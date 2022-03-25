Медведев: Запад не способен уяснить, что санкции лишь сплачивают россиян

Вводя санкции, Запад надеется вбить клин между россиянами, настроить их против власти. Однако именно в этом заключается их слабость, так как ограничения, наоборот, обеспечивают консолидацию российского общества. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«По сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса Президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти», — объяснил он.

Однако поступая так, Запад не берет в расчет менталитет, мироощущение россиян. «Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества», — заметил зампред Совбеза России.

Пытаясь повлиять на отрасли экономики, Запад не берет в расчет, что за ними стоят сотни тысяч, миллионы людей.

«Даже те, кто в какой-то ситуации был обижен или считал, что мало внимания уделяют или какие-то решения неправильные принимаются, в этой ситуации он говорит: „Ну да, да, наверное, в чем-то ошибались. Но в целом в этой ситуации я буду стоять за государство. Я буду проводником государственного курса“», — рассказал он изданию.

Страны Запада «абсолютно не способны уяснить», что кампании, проводящиеся против России, сплачивают ее граждан, а не разобщают, хотя в истории имеется множество подобных примеров. «И в этом их основной просчет, в этом слабое место этих дурацких санкций», подчеркнул Медведев.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима. Несмотря на это, страны Запада начали ужесточать санкции против нее.