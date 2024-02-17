Медведев выступил за создание «антисанкционной коалиции»

Фото: tatarstan.er.ru

Партия «Единая Россия» провела первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!». На мероприятии выступил ее председатель — заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«<…> наши партии могли бы придать серьезный импульс формированию „антисанкционной коалиции“. Включая разработку международно-правовых документов, которые предусматривают отказ участников этой коалиции от применения неоколониальных ограничений, введенных против них третьими странами», — призвал бывший глава российского государства.

Медведев также предложил рассмотреть на Генеральной Ассамблее ООН возможность учредить День памяти жертв колониализма 14 декабря — именно в этот день в 1960 году была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Высказал он и мысль о необходимости систематизации сведений о совершенных в колониальный период преступлениях и объективной оценки причиненного ими ущерба.

По мнению бывшего российского Премьера, на площадке форума создается «международное общественно-политическое движение ответственных сторонников борьбы с практиками неоколониализма». Оно «призвано способствовать обеспечению надежной, неделимой безопасности, глобальной стабильности, справедливости, соблюдению принципа невмешательства в дела других стран, уважению к их культурной и цивилизационной самобытности».

«Наша цель — покончить с правом так называемых избранных стран определять ход истории и вершить судьбы народов мира», — подчеркнул в связи с этим Медведев.

Прибывшие на форум политики из зарубежных стран поблагодарили организаторов за проведение мероприятия.

«„Единая Россия“ прекрасно понимает, насколько сейчас современные практики неоколониализма мешают нашим странам развиваться и насколько нужна международная солидарность. Хотел бы, чтобы международное движение „За свободу наций!“ стало организацией, которая работала бы на постоянной основе», — поделился своим видением желательных перспектив лидер связанной с Россией Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера.

Заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзянчао в свою очередь заявил, что форум отражает стремление стран-участниц к многополярному миру, развитию и сотрудничеству.

I Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» прошел в Москве 15 и 16 февраля. Он объединил примерно 400 делегатов из 60 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. Среди российских участников мероприятия был и секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» — Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, отмечает пресс-служба отделения.

«Наша страна многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. <…> И сегодня мы готовы объединять усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного миропорядка <…>», — заявил в своем обращении к участникам форума Президент РФ Владимир Путин.