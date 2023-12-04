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Медведев высмеял при помощи одной картинки «солидарность» политиков Запада с Украиной
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посмеялся над тремя политиками Запада по поводу помощи Украине с оружием. Напомним, ранее США заявили, что у них закончатся деньги для помощи Украине к концу года. При этом в Киеве до этого сообщали, что на Западе сосредоточились на конфликте Израиля и ХАМАС и меньше стали помогать Украине.
По этому поводу Медведев опубликовал в своем телеграм-канале картинку, в которой отразил «солидарность» США, Германии и Франции с Украиной.
На фото три политика: канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Первый политик сидит за столом, который заставлен мясными блюдами, при этом большую часть стола занимает зажаренный большой поросенок. Американский лидер в соломенной шляпе и с улыбкой на лице гуляет по солнечному тропическому пляжу. Французский политик, в свою очередь, сидит за столом, на котором несколько блюд к его предстоящему ужину и два бокала шампанского.
При этом коллаж подписан следующей фразой: «Все наши мысли с тобой, Украина».
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