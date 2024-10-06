Медведев высмеял «нетленку» Трампа о возможности прекратить любые войны

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев привел сводку событий недели, «которые пока не случились». Список из семи пунктов появился в его телеграм-канале.

В частности, политик высмеял кандидата в Президенты США Дональда Трампа, уже не раз говорившего о своей способности повлиять на уже происходящие или возможные конфликты.

«Нетленка от Трампа: „Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!“ Как жаль, что он не был вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду в последние 10 тысяч лет!» — с сарказмом заметил Медведев.

Затронул он и призывы украинского депутата Олега Дунды, по мнению которого, Киеву необходимо перенести боевые действия на территорию Белоруссии.

«Ну тогда у Александра Григорьевича (Лукашенко, Президента Белоруссии — прим. Т-и) будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал зампред Совбеза РФ.

Также Медведев подал идею западным политикам объявить всех глав недружественных стран и международных организаций персонами non grata. «Примером» для них может стать Израиль, принявший такое решение по поводу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.