Политика 22 ноября 2025 15:36

Медведев высмеял главу украинской переговорной делегации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев саркастично пошутил над главой переговорной делегации Украины, которая будет участвовать в обсуждении мирного плана США, Андреем Ермаком.

«Кровавый Киевский Клоун (ККК) назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и «другими международными партнерами». Отличный выбор. Лучше него только Миндич», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

О токсичном влиянии Ермака на главу киевского режима Владимира Зеленского уже давно пишут зарубежные СМИ, которые отмечают беспрецедентную концентрацию власти в одних руках. Кроме того, Ермак был замешан в недавнем большом коррупционном скандале с другом Зеленского Тимуром Миндичем.

#Дмитрий Медведев #Владимир Зеленский #переговоры России и Украины
