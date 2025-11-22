Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев саркастично пошутил над главой переговорной делегации Украины, которая будет участвовать в обсуждении мирного плана США, Андреем Ермаком.

«Кровавый Киевский Клоун (ККК) назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и «другими международными партнерами». Отличный выбор. Лучше него только Миндич», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

О токсичном влиянии Ермака на главу киевского режима Владимира Зеленского уже давно пишут зарубежные СМИ, которые отмечают беспрецедентную концентрацию власти в одних руках. Кроме того, Ермак был замешан в недавнем большом коррупционном скандале с другом Зеленского Тимуром Миндичем.